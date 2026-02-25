Путін відправив гінця до Женеви на переговори з американцями 

Дмітрієв зустрінеться з Віткоффом та Кушнером у Женеві

Того ж дня американські переговірники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з Рустемом Умєровим

Російський посланець Кирило Дмітрієв прийде у Швейцарію для проведення переговорів з американською стороною. Переговори російської та американської сторін мають відбутися 26 лютого у Женеві. Про це повідомляє російське видання ТАСС, пише «Главком».

Зазначається, що під час зустрічі будуть обговорюватися питання економічної співпраці між сторонами.

Варто зазначити, що того ж дня американські переговірники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською стороною. До Женеви їде глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.

Як зазначив Володимир Зеленський, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.

До слова, президент США Дональд Трамп доручив американській переговорній команді активізувати зусилля для припинення бойових дій у війні між Україною та Росією