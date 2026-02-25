Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відправив гінця до Женеви на переговори з американцями 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путін відправив гінця до Женеви на переговори з американцями 
Дмітрієв зустрінеться з Віткоффом та Кушнером у Женеві
фото: АР

Того ж дня американські переговірники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з Рустемом Умєровим

Російський посланець Кирило Дмітрієв прийде у Швейцарію для проведення переговорів з американською стороною. Переговори російської та американської сторін мають відбутися 26 лютого у Женеві. Про це повідомляє російське видання ТАСС, пише «Главком».

Зазначається, що під час зустрічі будуть обговорюватися питання економічної співпраці між сторонами. 

Варто зазначити, що того ж дня американські переговірники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською стороною. До Женеви їде глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.

Як зазначив Володимир Зеленський, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.

До слова, президент США Дональд Трамп доручив американській переговорній команді активізувати зусилля для припинення бойових дій у війні між Україною та Росією

Читайте також:

Теги: переговори Рустем Умєров Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп розхвалив Віткоффа за дипломатичний талант
Трамп розхвалив Віткоффа за дипломатичний талант
20 лютого, 01:28
Колючий дріт і протитанкові «зуби дракона» на лінії оборони на Донеччині
Україна та РФ обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу – NYT
19 лютого, 06:22
У Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією
Другий день переговорів у Женеві: Умєров повідомив деталі
18 лютого, 10:46
Команда українських переговірників вирушила на переговори у Швейцарію
Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори
16 лютого, 01:33
Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа
Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа
7 лютого, 12:31
Зеленський розповів, що американська сторона в Абі-Дабі знову виступила з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
7 лютого, 11:06
Українська делегація на переговорах з РФ та США в Абу-Дабі
Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
7 лютого, 00:03
Українські посадовці матимуть тристоронні й двосторонні зустрічі
Перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився
4 лютого, 17:22
Зеленський зробив заяву про переговори
Президент повідомив, коли відбудуться нові переговори в Абу-Дабі
26 сiчня, 19:22

Політика

Кубинські військові відкрили вогонь по катеру, що прибув із США: є загиблі
Кубинські військові відкрили вогонь по катеру, що прибув із США: є загиблі
Путін відправив гінця до Женеви на переговори з американцями 
Путін відправив гінця до Женеви на переговори з американцями 
ЄС знайшов альтернативу нафтопроводу «Дружба»
ЄС знайшов альтернативу нафтопроводу «Дружба»
Сенатори США посперечалися, як саме бити по нафтових доходах Кремля
Сенатори США посперечалися, як саме бити по нафтових доходах Кремля
Венс озвучив доручення Трампа, яке отримали переговорники США
Венс озвучив доручення Трампа, яке отримали переговорники США
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua