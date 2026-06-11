Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем. Зеленський звернувся до військових

Президент: Дякую кожному й кожній, хто служить у Силах безпілотних систем

Сьогодні, 11 червня, президент України Володимир Зеленський привітав військових з Днем Сил безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні ми вперше відзначаємо День Сил безпілотних систем, і відтепер 11 червня щороку буде днем нашої вдячності воїнам СБС», – йдеться у повідомленні.

🇺🇦✈️ Відтепер 11 червня щороку буде днем нашої вдячності воїнам СБС, - Зеленський про День Сил безпілотних систем



"Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження… pic.twitter.com/Sq4Hd23jR3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський зазначив, що сучасну війну вже неможливо уявити без дронів. За його словами, українські безпілотні успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. «Все це фіксується, і саме завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць», – наголосив він.

«Дякую кожному й кожній, хто служить у Силах безпілотних систем, хто розвиває українські технології та працює заради нашої переваги на полі бою. Дякую всім, хто робить так, щоб можливості Росії ставали меншими і щоб нашої безпеки було більше», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 11 червня 2026 року Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем – нове військове свято, запроваджене указом президента Володимира Зеленського. «День Сил безпілотних систем – свято тих, хто змінив правила гри, хто перевернув стіл старих військових теорій», – заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Напередодні «Главком» повідомляв, що Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем і підписав відповідний указ