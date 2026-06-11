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Давидюк склав присягу народного депутата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Давидюк склав присягу народного депутата
У Раді Давидюк замінив Цабаля
фото: Ярослав Железняк/Telegram

Давидюк – кандидат політичних наук, політолог та публічна особа, відома у комунікаціях навколо політики і виборчих процесів

Сьогодні, 10 червня, у Раді Микола Давидюк склав присягу народного депутата та увійшов до фракції «Голос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Центральна виборча комісія зареєструвала Давидюка народним депутатом 9 червня. У Раді він замінив Володимира Цабаля.

Що відомо про Миколу Давидюка

Микола Давидюк – кандидат політичних наук, політолог та публічна особа, відома у комунікаціях навколо політики і виборчих процесів. Народився 18 липня 1988 року у селі Переспа Волинської області; закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література».

З 2011 року обіймає посаду директора аналітичного центру «Політика». Зокрема, є засновником «Форуму нових політичних лідерів». У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради 8 скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка» (№43 у списку) як безпартійний.

У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. У 2014-2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа Ігоря Попова у Верховній Раді 8 скликання.

Також у медіа циркулює інформація, що Давидюк перебуває у стосунках із головною редакторкою «Української правди» Севгіль Мусаєвою. Наприклад, у 2022 році він опублікував фото Севгіль, яка дарує йому поцілунок. Світлина мала такий підпис: «А не в свято, фото коханих постити можна?!?? love you».

У 2024 році Микола Давидюк зізнався в інтерв’ю, що він та Севгіль «дуже кохають і підтримують один одного».

Як повідомляв «Главком», Микола Давидюк зайшов до Ради замість Володимира Цибаля, повноваження якого достроково припинив парламент 27 травня. Підставою для складання мандату послужила особиста заява обранця.

Згодом 9 червня комісія під час засідання розглянула заяву і необхідні документи Миколи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.

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Теги: Верховна Рада

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