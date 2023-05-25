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Пожежне депо замість Біличанського лісу: ДСНС опинилась у центрі кримінальної справи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пожежне депо замість Біличанського лісу: ДСНС опинилась у центрі кримінальної справи
Національний парк вимагає у ДСНС повернути 1,5 га лісу
фото:www.chesno.org

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) планує вирубати ліс і побудувати пожежне депо

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо протиправної реєстрації та використання 1,5 га Біличанського лісу. Про це йдеться у повідомленні руху «Чесно», з посиланням на адміністрацію національного парку «Голосіївський». 

У повідомленні сказано що Державна служба з надзвичайних ситуацій(ДСНС) планує вирубати ліс і побудувати пожежне депо. Його ще 2010 року запланували до проведення «Євро-2012».  При цьому згідно з президентським указом від 1 травня 2014 року, землі Біличанського лісу мають найвищий природоохоронний статус, і будь-яка діяльність, яка може погіршити стан навколишнього середовища заборонена.  На даний час працівниками парку «Голосіївський» не виявлено фактів вирубки зелених насаджень, початку будівельних робіт на вказаних вище ділянках.

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«Разом з тим повідомляємо, що зазначені можливі правопорушення будуть зафіксовані в установленому порядку із вжиттям відповідних заходів реагування», – повідомляє ардміністрація національного парку.

Раніше петиція з вимогою зупинити забудову лісу вже набрала необхідну кількість голосів, тому Київський міський голова Віталій Кличко зобов'язаний розглянути її та надати відповідь. Але ще на початку травня представники міськради запевнили представників руху «Чесно», що не дадуть знищити частину нацпарку.

Це не єдина кримінальна справа навколо національного парку. Активісти руху «Чесно» також повідомили, що у судовому порядку межі нацпарку «Голосіївський». оскаржує також і Коцюбинська селищна рада, яка неправомірно роздала в лісі 501 ділянку депутатам та їхнім родичам, а також підставним особам ще 2008 року. «Акти права власності на землю прокуратура успішно оскаржує в судах, ділянки, які раніше були в приватній власності, прибирають з кадастрової карти»,– зазначено у повідомленні. Рішення Київської обласної ради та Коцюбинської селищної ради, яким незаконно було збільшено площу селища за рахунок столичного лісу, наразі Київрада оскаржує в апеляційній інстанції.

Читайте також: Біличанський ліс у Києві опинився під загрозою забудови – «Чесно»

 

Теги: прокуратура петиція парк скандал активісти забудова ДСНС Київрада державна служба Віталій Кличко ліс

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