Служать по кабінетах. Нардеп-«слуга» назвав несподівану цифру мобілізованих, які не були на фронті

Мета аудиту Сил оборони – з’ясувати скільки осіб, які є мобілізованими, за два роки так і не побували на передовій

Веніславський: «Якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву»

Понад 8 тис. мобілізованих за два роки повномасштабної війни так і не побували на фронті. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський в інтервʼю «Главкому».

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Новий головком Олександр Сирський з моменту приходу на цю посаду взявся за аудит Сил оборони. Мета – з’ясувати скільки осіб, які є мобілізованими, за два роки так і не побували на фронті. З цього приводу очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія поспішив заявити: під час аудиту виявили «умовно, 8 тис. осіб, які просто приряджені до Генштабу, і не воювали». Веніславський поділився своєю думкою щодо подібного резерву.

«Це питання я ставив колишньому начальнику Генштабу (генерал-лейтенант Сергій Шаптала – «Главком») на одному із закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то ми можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву. А все через штучно роздуті штати, які не завжди виконують життєво необхідні функції у секторі безпеки і обороні. Наразі у цьому напрямку є позитивні зрушення, але конкретної цифри не можу озвучити», – зауважив нардеп.

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«Можемо сказати, що це більше ніж 8 тис. людей (з-поміж військових, які не були на фронті, яких нині вже залучено – «Главком»)», – додав Веніславський.

Раніше повідомлялося, який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження).

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

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Додамо, Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації.