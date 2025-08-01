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Уряд провів кадрові зміни: перелік змін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд провів кадрові зміни: перелік змін
фото з відкритих джерел

Зубовича призначено заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

Кабмін України затвердив кілька нових кадрових призначень на посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Звільнено:

  • Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника міністра молоді та спорту;
  • Юхимчук Ольгу Юріївну з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Призначено:

  • Некрасова Артема Леонідовича першим заступником міністра енергетики;
  • Юхимчук Ольгу Юріївну заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;
  • Зубовича Ігоря Олеговича заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Зайченко Юлію Валеріївну першим заступником голови Державного агентства України ПлейСіті.

До того ж тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної екологічної інспекції України на Субботенка Олександра Сергійовича.

Нагадаємо, уряд України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення, аби розблокувати роботу міністерства. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

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Теги: Кабмін кадрові зміни

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