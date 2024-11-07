«Експрес Страхування» об’єднується з «Укравтолізингом» у небанківську фінансову групу

СК «Експрес Страхування» та ТОВ «Укравтолізинг» входять до Укравто Груп

Один з старійшин вітчизняного ринку автострахування СК «Експрес Страхування» об’єднується з ТОВ «Укравтолізинг» у Небанківську фінансову групу (НФГ), де «Експрес Страхування» виступатиме як відповідальна особа. Обидві компанії пов’язані з Укравто Груп. Новостворена НФГ пропонуватиме послуги страхування та лізингу автотранспорту. Про це повідомила «Інтерфакс-Україна» в.о. генерального директора СК «Експрес Страхування» Наталія Бортюк.

За її словами, об'єднання ресурсів двох компаній відкриє нові можливості, які дозволять «Експрес Страхування» посилити свої позиції на страховому ринку України. Як зазначила в.о. генерального директора, у стратегічному розвитку компанії не планується змін: головним пріоритетом залишаються якість сервісу та надійні гарантії для клієнтів.

«Експрес Страхування» створювалася як компанія, що спеціалізується на автострахуванні. З першого дня ми займаємося тим, у чому добре розуміємося... Основна мета нашої роботи – максимальний захист і максимальний сервіс для кожного клієнта, що, на жаль, далеко не завжди було правилом на українському ринку. За цим принципом будується вся робота в СК «Експрес Страхування» з моменту створення компанії. Особливо важливо це стало в тих нестабільних умовах, в яких ми живемо. Це завжди було нашим головним пріоритетом, і ця стратегія залишається незмінною», – зауважила Наталія Бортюк.

Команду страхової компанії також посилила Катерина Лукашенко, яка обійняла посаду директора з комерційної діяльності «Експрес Страхування». Водночас Лукашенко залишатиметься виконавчою директоркою ТОВ «Укравтолізинг».

В.о. генерального директора СК «Експрес Страхування» Наталія Бортюк

За останні 9 місяців страхові виплати клієнтам від СК «Експрес Страхування» зросли майже вдвічі до 377,4 млн грн, а страхові премії — на 33%. Резерви збільшилися на 25,1%, а ліквідні активи на 16,3%.

Компанія активно працює над підготовкою до нових умов на ринку ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів), зокрема у сфері прямого врегулювання. За останні місяці розширено також мережу партнерських СТО, кількість яких досягла 101 станцію. Серед інших пріоритетів — вдосконалення послуг страхування воєнних ризиків та покращення сервісу, додала Наталія Бортюк.

СК «Експрес Страхування», заснована у 2008 році, входить до Укравто Груп. Є одним із лідерів автострахування, входить у число найбільш капіталізованих компаній на страховому ринку України. Компанія надає повний супровід від моменту укладання договору страхування до повного відновлення авто у разі настання страхової події.

ТОВ «Укравтолізинг» була заснована у 2006 році, також належить до Укравто Груп. Компанія пропонує індивідуальні програми придбання автомобілів у лізинг.