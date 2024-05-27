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Зеленський сьогодні відвідає Іспанію: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський сьогодні відвідає Іспанію: деталі
У березні Зеленський домовився з Санчесом прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою
фото: Reuters

Глава держави також зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI

Сьогодні, 27 травня, президент Володимир Зеленський вирушить до Іспанії і зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом у Мадриді. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву на сайті іспанського уряду. 

Зазначається, що після зустрічі о 12:00 за місцевим часом в Мадриді обидва лідера проведуть пресконференцію.

Також Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI. 

Нагадаємо, видання Cadena SER із посиланням на власні джерела повідомило, що президент України Володимир Зеленський вирушить до Мадрида, щоб зустрітися з королем Іспанії Філіпом VI і головою уряду країни Педро Санчесом.  

Очікувалося, що поїздка президента до Іспанії та зустріч із керівництвом держави відбудеться на початку тижня.

Зазначалося також, що зустріч Зеленського із Філіпом VI ще не була включена в офіційний порядок денний, але, вона, за попередніми даними, вже погоджена, як із Педро Санчесом, з яким український президент близько тижня тому мав підписати двосторонню безпекову угоду між державами.

Раніше повідомлялося, що поїздка українського президента була запланована на 17 травня, але її перенесли. Тоді російська армія саме наступала на Харківську область. Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії.

 

Теги: Іспанія Володимир Зеленський

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