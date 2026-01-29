Головна Техно Девайси
Скільки дронів від держави отримали військові за бойові бали: деталі від Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Військові можуть обмінювати бойові бали з «Армія дронів.Бонус» на БпЛА та іншу зброю
фото: Міноборони

Електронні бали нараховуються військовим підрозділам за уражені цілі

Українські військові за шість місяців замовили 240 тис. дронів за бойові бали через Brave1 Market. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«У серпні минулого року ми запустили маркетплейс Brave1 Market. Військові отримали можливість обмінювати бойові бали з «Армія дронів.Бонус» на БпЛА та іншу зброю – і активно її використовують», – розповів він.

Окрім дронів підрозділи також замовляли наземні роботизовані комплекси комплектуючі та іншу техніку. «Більш ніж половину засобів уже поставлено на фронт — 160+ тисяч дронів та інша зброя працюють на найскладніших напрямках. Формула максимально проста: військові знищують ворога – держава оплачує – технології швидко доходять до фронту. Середній термін постачання – 10 днів», – каже Федоров.

Міністр наголосив, що за «єБали» можна придбати 400+ українських виробів – дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси, комплектуючі.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення та екснардеп Єгор Соболєв розповів, що українські військові використовують на фронті дрони власного виробництва.

За словами Єгора Соболєва, дрони українського виробництва мають переваги через кращі ТТХ (тактико-технічні характеристики). «Боротьба в небі дронами проти дронів – це новий вид бою, який дуже стрімко прогресує, і треба постійно створювати новітнє озброєння. Ми зараз використовуємо дрони, які ще навіть не сертифіковані Міністерством оборони і, відповідно, уряд ще не може їх закуповувати. Справа в тому, що через централізовані закупівлі важко встигати за прогресом: дрони дуже швидко вдосконалюються», – пояснив військовий.

До слова, Україна відкладає додаткові замовлення на ударні дрони від Helsing, найдорожчого стартапу в галузі оборонних технологій в Європі, після того, як системи озброєння компанії зіткнулися з проблемами під час бойових випробувань на передовій.

Теги: Михайло Федоров безпілотник Міноборони

