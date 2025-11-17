«Нагадує спробу допомогти алкоголіку»: Орбан зробив цинічну заяву про допомогу Україні

Орбан знову продемонстрував антиукраїнську позицію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував заклик президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн збільшити фінансування України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Сьогодні отримав лист від президента Урсули фон дер Ляєн. Вона пише, що Україна має значний дефіцит фінансування, і просить держави-члени надіслати більше грошей. Це вражає. У той час, коли стало очевидно, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президент комісії пропонує надіслати ще більше коштів. Вся ця справа трохи нагадує спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще одну ящик горілки. Угорщина не втратила здорового глузду», – йдеться у дописі.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявляв, що Україна не має жодних шансів на перемогу у поточній війні проти Росії, а подальша фінансова підтримка Києва з боку Європейського Союзу є «просто божевіллям».

Як повідомлялося, українська влада зіткнулася зі складною ситуацією, оскільки у західних партнерів виникли серйозні запитання стосовно корупційних скандалів. Politico проаналізувало, як Київ намагається впоратися з цим репутаційним викликом, зазначаючи, що Україні критично необхідна фінансова допомога для переживання, ймовірно, найважчої зими з початку повномасштабного вторгнення.