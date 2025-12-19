«Незрозуміло, хто на кого напав». Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні

Глава угорського уряду прокоментував рішення ЄС надати Україні позику в 90 млрд євро

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію політика.

Орбан повторив, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним «оголошенню війни» Росії. Угорський політик назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що «цю війну можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені росіянами у вигляді репарацій».

«Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з погляду моралі правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити», – сказав глава угорського уряду.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро. Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту».

До слова, дохідність 30-річних облігацій Євросоюзу зросла на дев’ять базисних пунктів – до 4,14% – після того, як блок ухвалив рішення надати Україні позику в 90 млрд євро протягом наступних двох років.