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Куди зник законпроєкт про множинне громадянство? Депутат пояснив небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Куди зник законпроєкт про множинне громадянство? Депутат пояснив небезпеку
Представники опозиції бачать у ініціативі небезпеку
фото з відкритих джерел

Співрозмовники «Главкома» у «Слузі народу» стверджують: протидія опозиції, яка не хоче підтримувати президентські ініціативи, не є основною причиною гальмування законопроєкту про множинне громадянство

Законопроєкт про множинне громадянство вже п’ять місяців як застряг у Верховній Раді. Журналісти «Главкома» розбиралися, хто загальмував президентську ініціативу. Про це детальніше читайте у матеріалі «Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?».

Представники опозиції бачать у ініціативі небезпеку. Зокрема, як йдеться у матеріалі, народний депутат Володимир В’ятрович із «Європейської солідарності»  схвильований нормою щодо отримання українського громадянства без складання іспитів зі знання української мови, історії та основ Конституції України. Точніше іспити передбачені, але впродовж трьох років після набуття громадянства, що фактично нівелює їхню роль.

«Це дуже неправильно, бо ми вважаємо, що отримання громадянства потрібно відбуватися через подолання певного порогу інтеграції в країну. Якраз такі іспити і є інструментами інтеграції в політичне, історичне, культурне поле країни. Це ж не якесь українське ноу-хау, а світовий досвід»,  – категорично заявив журналістам «Главкома» Володимир В’ятрович.

Також у матеріалі наводиться ще одне застереження від народного депутата  «Європейської солідарності», – існування «паралельних» законопроєктів, згідно з якими особи, які мають громадянство інших країн, не можуть займати певні посади, зокрема, суддівські. Така диференціація, на думку нардепа, узаконює появу двох сортів громадян з українськими паспортами: одні матимуть всі можливості, а інші – величезний список нічим не обґрунтованих обмежень.

В’ятрович зауважує, що проти такого розподілу виступає Світовий конгрес українців.  «Президент же постійно свої законодавчі ініціативи щодо множинного громадянства позиціонував як щось спрямоване для закордонних українців, а коли вже світове українство дало зрозуміти, що це – шлях не туди, далі рухатися в цьому напрямку було б дуже дивно», – пояснив «Главкому» народний депутат.

Зі свого боку співрозмовники «Главкома» у «Слузі народу» стверджують, що протидія опозиції, яка не хоче підтримувати президентські ініціативи, не є основною причиною гальмування законопроєкту. Його останній варіант готувався на догоду Світовому конгресу українців, але тепер на Банковій, у якої є більш нагальні проблеми, дещо втратили інтерес до цієї затії. Відповідно, керівництво монобільшості просто не збирає голоси на просування проєкту, який є відверто сирим. А останні зміни до законодавства, які закривають виїзд за кордон громадянам України з паспортами інших країн, де постійно проживають, тільки додають нерозуміння, що далі робити з президентською ідеєю, йдеться у матеріалі. 

Множинне громадянство – ідея Володимира Зеленського, який вносив вже кілька законопроєктів такого змісту і до початку великої війни, і під час неї. Останній з них – проєкт закону «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України» – був відправлений до Верховної Ради з приміткою «невідкладний» у День Соборності – 22 січня 2024 року. Законопроєкт, який готував вже колишній заступник голови Офісу президента Олексій Дніпров, отримав науково-експертний висновок, пройшов бюджетну експертизу та тепер очікує на схвалення в залі. Але досі без особливого успіху.

У першу чергу, цей закон після його прийняття має дозволити отримати українське громадянство громадянам європейських країн, а також США та Японії. Для цього їм не потрібно відмовлятися від свого нинішнього громадянства. Водночас такої можливості не буде у громадян держав-агресорів (окрім тих осіб, які воюють на українському боці). Також законопроєктом збільшується кількість підстав для позбавлення громадянства України.

Нагадаємо, посольство США в Україні повідомило, що із 1 червня чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. Виняток щодо «проживання за кордоном», який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства. 

До слова, якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяву посольства США в Україні про заборону виїзду людей з подвійним громадянством. 

Читайте також: Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
Теги: Україна громадянство Володимир Зеленський паспорт

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