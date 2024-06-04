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Уряд продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уряд продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном
Уряд на 6 місяців продовжив роботу ДП «Документ» для українців за кордоном
фото: з відкритих джерел

Продовження роботи ДП «Документ» за кордоном ініціювали Мінреінтеграції та Міністерство внутрішніх справ

Сьогодні, 4 червня, Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цей проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

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«З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням Уряду роботу ДП «Документ» продовжено ще на 6 місяців», – додали в міністерстві. 

Раніше повідомлялося, що підрозділ «Паспортного сервісу» зупиняє свою діяльність у Турецькій Республіці. Причиною закриття «Паспортного сервісу» у Стамбулі є закінчення експериментального проєкту, у рамках якого він діяв у Туреччині.

Теги: уряд паспорт

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