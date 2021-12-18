Поліція Прикарпаття анонсувала обмеження руху в області через візит Зеленського та послів

В Івано-Франківській області відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави»

Поліція Прикарпаття закликає мешканців та гостей регіону з розумінням поставитися до можливих обмежень чи незручностей у зв’язку з проведенням 20–22 грудня конференції послів України.

«Зокрема, йдеться про тимчасове обмеження або заборону руху транспортних засобів і пішоходів на окремих ділянках вулиць та доріг», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21-22 грудня в Івано-Франківській області відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».

Захід відкриє президент України Володимир Зеленський. Захід відбудеться у президентській резиденції «Синьогора» в селі Гута та безпосередньо в Івано-Франківську за участю понад 150 послів.

Нагадаємо, 24 листопада ЗМІ повідомили, що 21 листопада, коли в Україні відзначали день Гідності та Свободи, голова Офісу президента Андрій Єрмак відсвяткував своє 50-річчя у державній резиденції в селищі Гута на Івано-Франківщині. Йдеться про розслідування, в якому журналісти повідомили, що Зеленський та Офіс президента святкували день народження Єрмака, використовуючи гелікоптери ДСНС для перевезення гостей.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами «Групи семи» (G7) та Європейського Союзу в Україні. Під час розмови з главами іноземних дипломатичних місій було підбито зовнішньополітичні підсумки року, що минає, та окреслено завдання на майбутнє.

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