Польська допомога Україні сягнула 4 млрд доларів, – Дещиця

Польща надає Україні як радянське, та і сучасне озброєння, загальний обсяг військової допомоги сусідньої країни складає уже близько 2 млрд доларів

Польща надає Україні озброєння двох типів

Польща входить до топ-трійки країн, які постачають Україні озброєння – разом із США та Великою Британією. Про це посол України у Польщі Андрій Дещиця розповів у інтерв’ю виданню НВ.

Загальний обсяг польської допомоги Україні складає на цей момент, на думку дипломата, близько $4 млрд. Приблизно половина цієї допомоги – це власне військове обладнання і боєприпаси. «Про це говориться не так багато публічно, але я вважаю, що настільки, наскільки Польща могла нам допомогти, напевно, важко мені сказати, чи якась інша країна у світі настільки могла би поділитися своїми військовими запасами і передати це військове спорядження, техніку, боєприпаси Україні, до певної міри ризикуючи власною безпекою», – зазначив Дещиця.

Посол України в Польщі зазначив, що Україна отримує польську зброю двох типів. З одного боку, це іще радянське озброєння, яке перебувало на складах на території Польщі. Воно ще може використовуватися, але подекуди вимагає ремонту, модернізації чи доукомплектування.

З іншого – це уже сучасна польська зброя, яка відповідає стандартам НАТО. Так, Дещиця згадав переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Piorun. «Польський Piorun — це такі Джавеліни, але польського виробництва», – пояснив посол, відзначивши високу ефективність цих комплексів.

Андрій Дещиця зазначив, що у перспективі ці ПЗРК можуть виготовлятися спільно Україною і Польщею. «Якби ми об'єднали зусилля наших військово-промислових комплексів, то могли би спільно виробляти цей продукт, який можна було би і використовувати зараз у цій війні, а потім він також може бути цікавим для третіх країн», – упевнений український посол.

Нагадаємо, у кінці квітня Польща надала Україні понад 200 одиниць танків Т-72. Така кількість необхідна для формування двох бригад.

Додамо, що Андрій Дещиця заявив у інтерв’ю про можливість для України вступити до НАТО без отримання ПДЧ, оскільки Збройні сили України показали, що уміють воювати, до того ж, уміють воювати зброєю, яка відповідає стандартам НАТО.