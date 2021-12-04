Міністр оборони назвав єдиний спосіб впоратися із Росією

Резніков наголосив, що Росія має розуміти, які наслідки матиме повномасштабне вторгнення на територію України

Резніков вважає, що Україна повинна продемонструвати готовність протистояти агресії Росії

Москву необхідно переконати в тому, що ціна наступу в Україну буде занадто висока. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council, ця ціна матиме військовий характер і негативні політичні, економічні та соціальні наслідки.

«Єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем – продемонструвати готовність протистояти російській агресії. Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока. Ця ціна матиме військовий характер і негативні політичні, економічні та соціальні наслідки», – заявив Резніков.

Він додав, що Україна понесе «катастрофічні» втрати, проте не тільки українці будуть оплакувати жертви. Росія також буде вивозити труни із загиблими, які, «немов вірус», поширяться у соціальних мережах, і виявляться сильнішими кремлівської цензури.

«Будь-яка широкомасштабна сухопутна кампанія проти України, зрештою, приречена на провал. Потужні збройні сили Росії, безумовно, можуть напасти, але російські війська не зможуть утримувати будь-яку територію, яку вони займають. Замість цього окупована українська земля буде горіти у них під ногами», – заявив Резніков.

Крім того Резніков, який не вірить у вторгнення Росії, озвучив найгірший сценарій.

Також очільник Міноборони повідомив, що Путін стягнув до українських кордонів понад 94 тисяч військових.

На тлі порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на Донбасі Росія стягує свої війська до українського кордону. Це викликає серйозне занепокоєння з боку країн Заходу. Зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів Україні. Даючи їм оцінку він зазначив, що цього «достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння».

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