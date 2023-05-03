Влада має посилити переговори з ЄС щодо вуглецевого податку, щоб не допустити втрат української економіки – ЗМІ

Наразі, за підрахунками Держстату, промислове виробництво в Україні 2022 року впало на 36,9%

Євросоюз фактично запустив у роботу механізм транскордонного вуглецевого коригування – Carbon Border Adjustment Мechanism (CBAM). Це новий квазі-податок, який сплачуватимуть імпортери продукції до ЄС. На жаль, на даному етапі уряд України не зміг досягти прямого виключення нашого експорту з-під дії CBAM, незважаючи на відміну торгових обмежень на українську продукцію в умовах війни. Однак така можливість все ще існує, і уряду варто інтенсивніше взаємодіяти з Єврокомісією з цього приводу. Про це йдеться у матеріалі ГМК Центру.

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«Оцінки впливу СВАМ на українських виробників різняться. Європейська Бізнес Асоціація у травні 2022 року оцінила, що українські виробники, які експортують свою продукцію до ЄС, щороку сплачуватимуть понад €1 млрд податку на вуглець. Проте, за останніми оцінками аналітиків EY в Україні, СВАМ потенційно може обійтися українським виробникам у $300 млн», – пише видання.

Попри війну, Україну не виключили з-під дії СВАМ, акцентує ГМК Центр. Наразі, за підрахунками Держстату, промислове виробництво в Україні 2022 року впало на 36,9%, але Євросоюз не врахував величезних людських та промислових втрат України від бойових дій.

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«У KSE раніше вважали, що для України необхідно розробити та застосувати індивідуальні умови впровадження CBAM. Такі умови могли б включати надання доступу до передових «зелених» технологій та участі у великих проєктах з декарбонізації, додатковий перехідний період для впровадження СВАМ, фінансову підтримку кліматичної трансформації економіки України, окремий механізм СВАМ, що враховує контекст України, а також зменшення або скасування чинних обмежень на експорт до ЄС (як компенсаторні механізми)», – вказують аналітики.

В ГМК Центрі наголосили: затверджений Європарламентом текст СВАМ передбачає, що в разі настання з незалежних від країни причин руйнівних наслідків для економічної та промислової інфраструктури країни, на яку поширюється СВАМ, Єврокомісія має оцінити ситуацію та може запропонувати відповідні зміни до порядку застосування СВАМ.

«Нашому уряду слід однозначно розпочинати роботу з Єврокомісією в цьому напрямі. Також українським експортерам до ЄС слід тримати руку на пульсі щодо майбутніх деталей впровадження CBAM, оскільки детальний механізм вуглецевого коригування імпорту все ще розробляється», – резюмують у ГМК Центрі.