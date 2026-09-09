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Повалена мер Умані назвала одіозного політика, який її замовив

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повалена мер Умані назвала одіозного політика, який її замовив
Ірина Плетньова втратила мерське крісло
фото: Ірина Плетньова/Facebook

Яценко публічно підтримував ініціативу зі збору підписів за припинення повноважень Плетньової

Міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду. Про це Плетньова зауважила в інтерв’ю «Главкому».

«Йому не сподобалось, що він втратив контроль над Уманню. Хоча він і залишається народним депутатом від нашого округу, але йому хотілось б бути чимось більшим, ніж просто народним депутатом», – розповіла Плетньова.

Також Плетньова заявила, що після початку повномасштабного вторгнення їхні політичні погляди розійшлися, а згодом Яценко, за її словами, почав домагатися її відкликання. Сам Яценко публічно підтримував ініціативу зі збору підписів за припинення повноважень Плетньової.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

Процедура відкликання розпочалась 26 липня. Тоді збори виборців Уманської міської територіальної громади внесли пропозицію про відкликання Ірини Плетньової та сформували ініціативну групу для збору підписів.

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Теги: мер Антон Яценко Умань

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