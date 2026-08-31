В Умані на два тижні влада обмежить в’їзд і пересування містом через Рош га-Шана

Обмеження діятимуть із 4 до 17 вересня через проведення Рош га-Шана та приїзд паломників-хасидів

В Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Обмеження запроваджують у зв’язку з проведенням Рош га-Шана та приїздом паломників-хасидів. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише «Главком».

Зокрема, буде заборонений в’їзд транспортних засобів до Умані з автодороги М-30 на вул. Дерев’янку в районі бази ТОВ «Стандарт Будівельний», з М-30 на вул. Горіхову, а також із боку села Родниківка на вул. Павлова.

На інших напрямках діятиме посилений контрольно-пропускний режим. Контроль здійснюватимуть на в’їздах із М-30 через вул. Дерев’янку, М-05 через вул. Єднання, із боку села Городецьке через перехрестя вул. Городецької та Максима Залізняка, а також із М-30 через вул. Михайлівську та Вокзальну. Посилений контроль також буде на в’їзді з боку Родниківки через вул. Київську.

Окреме обмеження стосується дороги М-05 Київ-Одеса. Рух до Умані через вул. Визволителів буде дозволений лише для паломників-хасидів. Також у районі паломництва заборонять продаж алкогольних напоїв, феєрверків та іншої піротехніки. Обмеження поширюватимуться на продаж ножів та інших колючо-ріжучих предметів, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують.

Обмеження діятимуть протягом двох тижнів – до 17 вересня включно. Місцеву владу та жителів закликають врахувати особливий режим під час планування поїздок містом. Нагадаэмо, що на Черкащині місто Умань готується до прийому паломників на Рош га-Шана. Влада вже синхронізувала завдання з безпеки, там дыятиме оперативний штаб.