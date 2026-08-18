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Умань готується до Рош га-Шана. Влада зробила заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Умань готується до Рош га-Шана. Влада зробила заяву
Рош га-Шана триватиме 11-13 вересня
фото: Ігор Табурець/Telegram

В Умані працюватиме оперативний штаб

На Черкащині місто Умань готується до прийому паломників на Рош га-Шана. Влада вже синхронізувала завдання з безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

«Умань готується приймати паломників на Рош га-Шана. Як і попередні роки, закликаємо вірян зважати на те, що в Україні війна, розв’язана Росією. Цьогоріч Рош га-Шана триватиме 11–13 вересня. Наразі головне – практична готовність», – йдеться у повідомленні.

Табурець наголосив, що провів в ОВА засідання профільної комісії. «Синхронізували ключові завдання: безпека, правопорядок, медицина, санітарні заходи, транспорт, робота контрольно-пропускних пунктів. Усі служби мають бути готові працювати в посиленому режимі», – зауважив він.

«Перевіряємо інфраструктуру, відпрацьовуємо маршрути, визначаємо відповідальних. І, звісно, корегуємо рішення, відповідно до безпекової ситуації. В Умані працюватиме оперативний штаб. Безпека місцевих жителів і паломників – незмінно на першому місці», – підсумував посадовець.

Нагадаємо, у липні на Черкащині розпочали підготовку до традиційного паломництва хасидів на Рош га-Шана, яке цього року триватиме 11-13 вересня. За словами виконавчої директорки благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірини Рибницької, цьогоріч до Умані прибуде приблизно стільки ж хасидів, як і торік – понад 40 тис. Остаточна кількість поки невідома, оскільки підготовка до поїздок ще триває.

До слова, Міністерство закордонних справ рекомендувало прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана через безпекову ситуацію в Україні.

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Теги: хасиди Рош Га-Шана Умань

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