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Повітряна тривога зірвала пресконференцію президента (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога зірвала пресконференцію президента (відео)
Зеленський мав спільну пресонференцію з президентами Швейцарії, Литви та Латвії
фото: скриншот відео

Лідери чотирьох країн пішли до укриття через тривогу в Києві

Виступ президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками міжнародного саміту Grain from Ukraine перервала сирена повітряної тривоги. Відео вже розлетілося мережею.

У суботу 25 листопада Зеленський у Києві мав зустріч із президентами Швейцарії, Литви та Латвії. Лідери чотирьох країн давали спільну пресконференцію, коли в Києві та області завили сирени повітряної тривоги.

У цей момент Володимир Зеленський саме відповідав на запитання про блокаду товарів на кордоні з Євросоюзом. Після цього президенти пішли до укриття.

Зазначимо, що тривога у столиці та на Київщині тривала з 14:39 до 15:15. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найскладніша ситуація з протиповітряною обороною спостерігається в областях України на кордоні з РФ і Білоруссю, а також у прифронтових та окупованих регіонах. 

Як повідомлялося, сьогодні до Києва прибув голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе, щоб узяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрітися з Володимиром Зеленським. Лідери двох країн обговорили гуманітарне розмінування, заморожені прибутки з активів РФ та «формулу миру».

До слова, триває 640-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.

Теги: тривога Володимир Зеленський

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