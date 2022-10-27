Позапланове звернення до українців: Зеленський виступив із заявою (відео)

Президент наголосив, що потрібно зберегти світло у своєму серці

Володимир Зеленський підтримав українців через удари рашистів по енергетиці країни

Зеленський звернувся до українців із позачерговим зверненням. Традиційний вечірній звіт він пообіцяв випустити згодом.

«Звернення буде трішки пізніше, бо робочий день ще не закінчився. Хотів на кілька секунд підтримати вас: непростий день, варвари б’ють по нашій енергетиці, але я впевнений, що ми пройдемо цю темряву мужньо і гідно. Головне – зберегти світло у своєму серці», – наголосив президент.

За словами Зеленського, у кожного своє світло: для когось – це батько на фронті, для когось – побратим у пам’яті назавжди, для когось – коханий чи кохана поруч, для когось – перше побачення.

Він також показав те, що є світлом для нього особисто – сімейну світлину на столі у робочому кабінеті.

«Але я впевнений, що для нас всіх головним світлом є Україна. Заради неї і переможемо!», – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Україна вперше в історії імпортувала електроенергію з Європи.

Додамо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.