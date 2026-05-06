Україна готує основу для створення приватних військових компаній – президент

Зеленський: Наш експорт безпеки – після цієї війни й для ветеранів – має бути реальною бізнес-можливістю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує законодавство для створення приватних військових компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні була нарада щодо деяких особливих післявоєнних можливостей наших воїнів. Увесь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки – після цієї війни й для ветеранів – має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб’єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона», – підкреслив президент.

Зеленський додав: «МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі «військовими компаніями». Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону. Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки».

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що отримав завдання від президента разом із командою МВС, розвідкою, урядовцями та Офісом президента напрацювати законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних та безпекових послуг.

«Це те, що називають «військові компанії». Йдеться про формування прозорої та контрольованої моделі, яка дозволить Україні посісти своє місце на глобальному ринку безпеки і при цьому повністю відповідатиме Конституції», – пояснив міністр.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада хоче легалізувати в Україні приватні військові компанії – відповідний законопроєкт №11214 у 2024 році було зареєстровано в парламенті.

Згодом президент Володимир Зеленський виступив за підготовку законопроєкту про приватні військові компанії в Україні із залученням ветеранів.