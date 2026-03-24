Російська агентура готувала атаку на виробника дронів у Німеччині: деталі

Російську агентуру викрили у Німеччині. Шпигуни працювали проти виробника БпЛА для України

Підозрювані стежили за компанією, що постачає БпЛА для України

У Німеччині затримали двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії та підготовці можливого нападу на виробника безпілотників для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке виданням Spiegel.

Федеральна прокуратура Німеччини видала ордери на арешт підозрюваних агентів, які могли збирати інформацію про німецького підприємця.

Його компанія виробляє військові безпілотники та комплектуючі, які постачаються Україні. Затриманими є 43-річний громадянин України та 45-річна громадянка Румунії. Жінку затримали у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, чоловіка – в Іспанії за запитом німецької сторони.

Слідство встановило, що підозрювані тривалий час здійснювали спостереження за об’єктами компанії та самим підприємцем. Зокрема, фіксували розташування об’єктів та збирали інформацію про місце проживання.

За даними слідчих, метою таких дій могла бути підготовка подальших атак або диверсій. Затриманим висунули обвинувачення у шпигунстві. Вони мають постати перед судом для визначення запобіжного заходу, а також розглядається питання екстрадиції одного з підозрюваних до Німеччини.

Журналісти зазначають, що ім’я підприємця та назву компанії не розкривають з міркувань безпеки. Сам бізнесмен повідомив, що вже раніше вживав додаткових заходів захисту через ризики, пов’язані з його діяльністю.

Раніше Служба безпеки України викрила та затримала військовослужбовця Сил безпілотних систем ЗСУ, який співпрацював зі спецслужбами Росії та Білорусі та передавав їм інформацію про українські підрозділи.