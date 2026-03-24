Російська агентура готувала атаку на виробника дронів у Німеччині: деталі

glavcom.ua
У Німеччині затримали двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії та підготовці можливого нападу на виробника безпілотників для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке виданням Spiegel.

Федеральна прокуратура Німеччини видала ордери на арешт підозрюваних агентів, які могли збирати інформацію про німецького підприємця.

Його компанія виробляє військові безпілотники та комплектуючі, які постачаються Україні. Затриманими є 43-річний громадянин України та 45-річна громадянка Румунії. Жінку затримали у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, чоловіка – в Іспанії за запитом німецької сторони.

Слідство встановило, що підозрювані тривалий час здійснювали спостереження за об’єктами компанії та самим підприємцем. Зокрема, фіксували розташування об’єктів та збирали інформацію про місце проживання.

За даними слідчих, метою таких дій могла бути підготовка подальших атак або диверсій. Затриманим висунули обвинувачення у шпигунстві. Вони мають постати перед судом для визначення запобіжного заходу, а також розглядається питання екстрадиції одного з підозрюваних до Німеччини.

Журналісти зазначають, що ім’я підприємця та назву компанії не розкривають з міркувань безпеки. Сам бізнесмен повідомив, що вже раніше вживав додаткових заходів захисту через ризики, пов’язані з його діяльністю.

Раніше Служба безпеки України викрила та затримала військовослужбовця Сил безпілотних систем ЗСУ, який співпрацював зі спецслужбами Росії та Білорусі та передавав їм інформацію про українські підрозділи.

Президент: Вдячний СБУ за цей захист наших людей
Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
Вчора, 21:45
Ормузька протока є однією з ключових морських артерій, через яку зазвичай проходить п’ята частина світового видобутку нафти
Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою
19 березня, 19:04
Господарство Лукашенка поповнилося племінною коровою
Під час поїздки в регіони Лукашенку подарували корову (відео)
13 березня, 11:33
Україна отримає обладнання для енергетики, яке зняли зі старих німецьких станцій
Німеччина знайшла новий спосіб допомогти Україні з енергетикою
11 березня, 18:11
Зенітно-ракетного комплекс MIM - 104 Patriot
Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська
10 березня, 09:02
Значна різниця між цінами у двох країнах зробила поїздки до Польщі економічно вигідними для водіїв
Німці заполонили польські АЗС після стрибка цін на пальне
5 березня, 23:46
Розвідка Греції затримала громадянина Грузії за шпигунство
Греція викрила шпигуна біля військової бази США
3 березня, 08:27
Берлін вимагатиме від США ясності щодо нових тарифів
Канцлер Німеччини ініціював переговори зі США
27 лютого, 17:09
Бундестаг схвалив закупівлю дронів-камікадзе для армії на €540 млн
Бундестаг погодив купівлю ударних безпілотників для стримування Росії
25 лютого, 18:10

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
