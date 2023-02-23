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Прем’єр Чехії розповів, скільки важкої техніки Україна отримала від його країни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прем’єр Чехії розповів, скільки важкої техніки Україна отримала від його країни
прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала
фото: Reuters

Прага направила Києву військову допомогу на загальну суму приблизно 1,68 млрд євро

Військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення вже становить 10 мільярдів чеських крон (422 млн євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 млрд крон (1,27 млрд євро). Загальна сума військової допомоги від країни складає приблизно 1,68 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала після зустрічі лідерів «Бухарестської дев’ятки» у Варшаві, передає ČTK.

«Перша поставка, яку ми організували, відбулася всього через 14 днів після початку вторгнення, і таким чином ми показали іншим, що це можливо і що це правильний шлях», – наголосив чеський прем’єр.

За його словами, державні й приватні структури Чехії передали Україні 89 танків, а також 226 бронемашин і 39 гаубиць.

«Приблизно одна третина цієї техніки знаходилася на армійських складах, звідки було спрямовано шість систем протиповітряної оборони», – зауважив Фіала.

Нагадаємо, що новообраний президент Чехії Петр Павел вважає можливим поновлення Україною територіальної цілісності в кордонах 1991 року. Він назвав три умови для цього.

До слова, колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел, який переміг на виборах президента Чехії, планує здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

Теги: Україна Чехія озброєння

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