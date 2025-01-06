Джастін Трюдо може піти у відставку найближчими днями – Globe and Mail

Globe and Mail: Трюдо може залишити посаду лідера Ліберальної партії Канади

Прем'єр Канади Джастін Трюдо може піти з посади лідера Ліберальної партії до середи 8 січня. Про це повідомило видання Globe and Mail. За даними ЗМІ, політик, ймовірно, оголосить про відставку до зустрічі членів фракції.

Як уточнив один із співрозмовників, який нещодавно спілкувався з прем'єром, Трюдо розуміє: заяву про звільнення необхідно зробити до зустрічі з ліберальною фракцією, щоб не здавалося, ніби його змусили піти власні однопартійці.

Джерела видання не знають, чи піде Трюдо у відставку негайно після оголошення чи залишиться керувати урядом до обрання нового лідера партії, який автоматично стане прем'єром Канади.

«Поки неясно, чи піде він негайно чи залишиться прем'єр-міністром, доки не буде обрано нового лідера», – зазначили журналісти.

Джастін Трюдо очолює уряд Канади близько десяти років з листопада 2015 року. Цю посаду він обіймає три терміни, ще ніхто з канадських прем'єрів не ставав лідером чотири рази поспіль.

Обвалення рейтингів відбувається у зв'язку з різким зростанням вартості життя і житловою кризою, яка частково була викликана збільшенням кількості іноземців, що прибувають, включаючи зарубіжних студентів і робітників.

Згідно з результатами опитувань, рейтинги його Ліберальної партії останнім часом падають: як з'ясувалося Nanos, ліберали можуть розраховувати на 25% проти 38% опозиційних консерваторів. Крім того, кандидати від Ліберальної партії програли на кількох регіональних виборах. Наступні парламентські вибори відбудуться у Канаді до кінця жовтня 2025 року.

«Становище лібералів у опитуваннях громадської думки, швидше за все, залишиться катастрофічним. Якщо не станеться нічого драматичного та непередбачуваного, електоральні перспективи лібералів на чолі з Джастіном Трюдо виглядають похмурими. Він врятував лібералів у 2015 році, але згодом став для них величезним тягарем», – сказав у розмові з Associated Press професор політології в Університеті Макгілла в Монреалі Даніель Беланд.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Трюдо пригрозив, що країна може виявитися 51-м американським штатом, якщо не зможе вирішити проблеми контрабанди наркотиків та нелегальної міграції. Фраза республіканця викликала «нервовий сміх» у канадського політика.

Натомість парламент Канади заявив, що нешанобливі жарти обраного президента США Дональда Трампа про Канаду як «51-й штат» не виглядають смішними.Останній такий епізод стався після зустрічі Трампа із прем’єром Канади Джастіном Трюдо, про яку майбутній президент США розповів у своїй соцмережі, «понизивши» статус свого співрозмовника до «губернатора великого штату Канада».

До слова, канадський премʼєр Джастін Трюдо переконує, що для завершення війни в Україні потрібна певна взаємодія з російським диктатором Володимиром Путіним. Саме тому він підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца подзвонити очільнику Кремля. Трюдо вважає, що війна в Україні може закінчиться найближчими місяцями.