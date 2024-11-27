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Фіцо похизувався запрошенням від Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фіцо похизувався запрошенням від Путіна
Фіцо заявив, що дуже зацікавлений у тому, аби взяти участь в офіційних урочистостях в Москві
фото з відкритих джерел

Уряд Словаччини долучиться до організації низки заходів до 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін запросив до Москви словацького прем'єра Роберта Фіцо взяти участь в офіційних урочистостях з нагоди Дня перемоги, який Росія відзначає 9 травня. Про це очільник словацького уряду повідомив у Facebook.

За словами Фіцо, Червона армія і народи колишнього Радянського Союзу відіграли незамінну роль у розгромі фашизму і перемозі у Другій світовій війні. Як зазначив прем'єр, громадяни Словацької Республіки відзначають усі річниці та події, пов'язані з визволенням території Словаччини у 1944-1945 роках.

«Уряд Словацької Республіки відданий спадщині боротьби проти фашизму, історичній правді про Другу світову війну та ролі, яку відіграла в ній Червона армія. Саме тому у 2025 році уряд Словацької Республіки візьме на себе патронат над організацією низки заходів, кульмінацією яких стануть травневі урочистості з нагоди перемоги над фашизмом», – каже він.

Як зазначив політик, він дуже зацікавлений у тому, щоб взяти участь в офіційних урочистостях в Москві.

«Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна відвідати урочистості з нагоди перемоги над фашизмом у Москві, що я і зроблю» – зазначив Фіцо.

8 травня в Україні та світі відзначаються День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. У нас в країні ця дата встановлена указом президента від 24 березня 2015 року. Метою святкування є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму. Символом цього дня став червоний мак.

З 2024 року Україна відзначає 9 травня День Європи. Дата 9 травня як День перемоги також не святкується у балтійських країнах – Естонії, Латвії та Литві.

Нагадаємо, 8 травня 2024 року Україна вперше відзначала 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей.

До слова, для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової на боці Німеччини став Радянський Союз. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу в 1939 році були включені території Західної України та Західної Білорусії, а в 1940-му – країни Балтії, Бессарабія та Північна Буковина. 

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Теги: парад Москва путін Фіцо Словаччина

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