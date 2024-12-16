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Словаччина пропонує Україні територіальні поступки: реакція МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Словаччина пропонує Україні територіальні поступки: реакція МЗС
Раніше Пеллегріні заявив, що Україні та Росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ «буде змушений піти на територіальні поступки»
фото з відкритих джерел

МЗС України: «Коли словацьку землю віддавали агресору – в ім’я миру – це нічим добрим не закінчилося»

Територіальні поступки агресору словацькими землями під час Другої світової війни «нічим добрим не закінчилися»і не принесли миру. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Посадовець різко відреагував на заяву словацького президента про те, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.

«Востаннє, коли словацьку землю віддавали агресору – в ім’я миру – це нічим добрим не закінчилося та не принесло миру ні словакам, ні іншим народам», – написав Тихий.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні та Росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ «буде змушений піти на територіальні поступки».

«Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України», – сказав словацький президент.

За словами Пеллегріні, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті. Президента також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.

Як відомо, з моменту вступу на посаду в червні 2024 року президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив звернення чотирьох громадян, які планували приєднатися до української армії. 

Раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий запропонувати Братиславу проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни. На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.

Теги: переговори війна МЗС Словаччина президент

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