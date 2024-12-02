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Словаччина почала отримувати газ з Азербайджану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Словаччина почала отримувати газ з Азербайджану
Постачання здійснюється в межах короткострокового пілотного договору між SOCAR та SPP
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що європейські компанії не досягли угоди про заміну імпорту російського газу через Україну постачаннями з Азербайджану

З 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR) почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини – компанії SPP. Про це повідомляє пресслужба SOCAR.

Як зазначається, постачання здійснюється в межах короткострокового пілотного договору між SOCAR та SPP, спрямованого на співпрацю. Сторони мають намір розвивати довгострокове енергетичне партнерство.

Разом із Туреччиною, Грузією, Італією, Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Сербією, Словенією, Хорватією та Північною Македонією, Словаччина стала дванадцятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що європейські компанії не досягли угоди про заміну імпорту російського газу через Україну постачаннями з Азербайджану. Словацька державна компанія-покупець газу SPP спростувала повідомлення ЗМІ про те, що угода є близькою.

Як відомо, прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Раніше Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу.

До слова, флагманська платформа ЄС зі спільних закупівель газу покрила лише малу частину потреб блоку. Зазначається, що укладено лише близько 2% контрактів від потенційного попиту.

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Теги: газ Азербайджан Словаччина

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