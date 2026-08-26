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Українські позиції на Донеччині посилять два оновлені угруповання: хто їх очолить

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські позиції на Донеччині посилять два оновлені угруповання: хто їх очолить
Український лідер оголосив про посилення позицій на Донеччині
фото: скриншот з відео

Президент повідомив про кадрові рішення

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення позицій на Донеччині та нові кадрові рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави.

«Разом із Михайлом Драпатим, із Генштабом, із міністром оборони Хмарою визначили порядок наших подальших кроків. Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія «Золотою Зіркою» Героя», – наголосив Зеленський.

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Президент додав, що також сьогодні заслухав доповідь командувача ДШВ Збройних сил України генерала Олега Апостола. «Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ і пишаюся кожним воїном», – сказав він.

«Друге важливе за цей день: спілкувалися з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром і з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо. Була й безпекова нарада по ситуації тут, у місті, в Запоріжжі, в області, по напрямках, від яких залежить Запоріжжя, залежать інші наші міста й громади», – підсумував президент.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим прибув на Олександрівський напрямок, де Сили оборони проводять наступальну операцію.

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Теги: війна Донеччина Володимир Зеленський

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