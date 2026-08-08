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Зеленський розпочав переговори з Вучичем про нову еру співпраці

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Зеленський розпочав переговори з Вучичем про нову еру співпраці
Президент України розпочав переговори з Вучичем
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України розпочав перші в історії двосторонні переговори у Сербії

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня прибув із офіційним візитом до Сербії, де розпочав двосторонні переговори з президентом країни Александром Вучичем. Це перший візит Зеленського до Сербії від початку повномасштабної війни та загалом за весь час його президентства. Як пише «Главком», у своїх офіційних соціальних мережах президент України повідомив про початок переговорів.

«Почали двосторонню розмову в Сербії», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше глава держави повідомляв, що прибув до Белграда разом з українською делегацією, а під час зустрічі зі своїм колегою він планує обговорити економічну співпрацю, європейську інтеграцію, енергетику та питання безпеки.

«Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги», – наголошував Зеленський.

Порядок денний та ключові теми перемовин

У межах двох днів переговорного процесу сторони хочуть обговорити розширення двосторонньої співпраці.

Основними напрямами діалогу є:

  • економіка та торгівля: розширення взаємних зв'язків та обговорення можливої угоди про вільну торгівлю;
  • енергетична сфера: спільні проєкти та взаємодія в умовах викликів для енергосистем;
  • євроінтеграція: координація кроків і обмін досвідом на шляху до вступу в Європейський Союз;
  • безпекові питання: підтримка стабільності та реалізація гуманітарних ініціатив.

Володимир Зеленський так окреслив свою мету під час візиту: «Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги».

Зазначимо, що візит Зеленського до Сербії являється історичним, адже це його перша поїздка до країни як президента. Разом з тим, візит відбувається менш ніж через місяць після того, як Александр Вучич відвідав Київ для участі в саміті «Україна – Південно-Східна Європа», де провів окремі переговори з українським лідером. Тоді президенти домовилися розвивати двосторонні відносини та поглиблювати економічне співробітництво.

Сербія залишається країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу та офіційно підтримує територіальну цілісність України.

Водночас Белград не приєднався до санкцій ЄС проти Росії, зберігаючи складний баланс між курсом на європейську інтеграцію та традиційними політичними й енергетичними зв'язками з Москвою. На цьому тлі нинішній візит Зеленського розглядається як важливий етап розвитку українсько-сербських відносин.

Нагадаємо, 15 липня президент Сербії Александар Вучич заявив про повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та пообіцяв посилити гуманітарну допомогу, підтримку енергетики й участь у повоєнній відбудові. Також він визнав, що Белград ще не виконав усіх своїх обіцянок перед Києвом, і запевнив, що найближчим часом Сербія надолужить зобов'язання.

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Теги: Володимир Зеленський Сербія дипломатія переговори

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