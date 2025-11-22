Аналітики ISW спрогнозували, скільки Москві знадобиться часу на захоплення Донбасу

Росія стикається з матеріальними, кадровими та економічними викликами, які обмежать її здатність вести тривалу війну

Із моменту зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня, Росія захопила в Україні приблизно 908 квадратних кілометрів додаткової території. Ця площа приблизно дорівнює площі міста Берлін. Як інформує «Главком», про це йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що частина цих територіальних здобутків була зумовлена сезонною погодою (туманом та дощем), яка погіршила можливості ЗСУ використовувати дрони. Проте, швидкість російського просування, ймовірно, сповільниться зі стабілізацією погодних умов.

Попри останні успіхи, ISW прогнозує, що Росії знадобляться роки для захоплення Донбасу. Аналітики заявляють, що успіхи Росії не є неминучими, і Кремль зараз докладає значних зусиль, щоб змусити Україну до капітуляції.

Кремль інтенсифікує агітацію, щоб Україна здала критичні території у Донецькій області, які російські війська, за прогнозами, навряд чи зможуть швидко захопити силою.

Продовження військової допомоги від Європи та європейське фінансування продажу американського озброєння, ймовірно, дасть змогу ЗСУ захищати «Фортечний пояс» у Донецькій області протягом кількох років і, можливо, навіть повернути деякі російські здобутки.

ISW зазначає, що Росія стикається зі зростаючими матеріальними, кадровими та економічними викликами, які продовжуватимуть обмежувати її здатність забезпечувати тривалу війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна невдовзі втратить Донбас. Трамп заявив, що Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння РФ. «Вони втратять її (територію, – «Главком») найближчим часом, так», – сказав він.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.