Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики ISW спрогнозували, скільки Москві знадобиться часу на захоплення Донбасу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Аналітики ISW спрогнозували, скільки Москві знадобиться часу на захоплення Донбасу
Кремль інтенсифікує агітацію, щоб Україна здала критичні території у Донецькій області
фото з відкритих джерел

Росія стикається з матеріальними, кадровими та економічними викликами, які обмежать її здатність вести тривалу війну

Із моменту зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня, Росія захопила в Україні приблизно 908 квадратних кілометрів додаткової території. Ця площа приблизно дорівнює площі міста Берлін. Як інформує «Главком», про це йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що частина цих територіальних здобутків була зумовлена сезонною погодою (туманом та дощем), яка погіршила можливості ЗСУ використовувати дрони. Проте, швидкість російського просування, ймовірно, сповільниться зі стабілізацією погодних умов.

Попри останні успіхи, ISW прогнозує, що Росії знадобляться роки для захоплення Донбасу. Аналітики заявляють, що успіхи Росії не є неминучими, і Кремль зараз докладає значних зусиль, щоб змусити Україну до капітуляції.

Кремль інтенсифікує агітацію, щоб Україна здала критичні території у Донецькій області, які російські війська, за прогнозами, навряд чи зможуть швидко захопити силою.

Продовження військової допомоги від Європи та європейське фінансування продажу американського озброєння, ймовірно, дасть змогу ЗСУ захищати «Фортечний пояс» у Донецькій області протягом кількох років і, можливо, навіть повернути деякі російські здобутки.

ISW зазначає, що Росія стикається зі зростаючими матеріальними, кадровими та економічними викликами, які продовжуватимуть обмежувати її здатність забезпечувати тривалу війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна невдовзі втратить Донбас. Трамп заявив, що Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння РФ. «Вони втратять її (територію, – «Главком») найближчим часом, так», – сказав він.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Читайте також:

Теги: росія Україна озброєння Донбас ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники зустрічі підтвердили свою готовність до подальшої координації зусиль та нарощування підтримки України
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Вчора, 14:37
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією
21 листопада, 03:54
Фінансування Норвегії йде на евакуацію та підтримку постраждалих
Норвегія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги Україні
19 листопада, 19:10
Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях
Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях
19 листопада, 01:26
Супутниковий знімок великого центру зберігання та запуску БПЛА
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
11 листопада, 15:02
Польща розпочала будівництво нового заводу з виробництва 155-мм боєприпасів
Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів
30 жовтня, 10:32
Санкції – не панацея, але солідний інструмент
Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?
28 жовтня, 18:27
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
28 жовтня, 07:42
Розвідка зазначає, що технічний потенціал приросту видобутку в Росії становить лише 190 тис. барелів на добу
Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка
26 жовтня, 14:30

Події в Україні

Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua