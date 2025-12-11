Головна Гроші Економіка
Президент пояснив, чому не збільшують зарплати військовим

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Президент пояснив, чому не збільшують зарплати військовим
Володимир Зеленський не проти збільшити бюджет, але це створить ще більший дефіцит
фото: Офіс президента

Нині в державному бюджеті спостерігається дефіцит у $ 50 млрд

Глава держави Володимир Зеленський пояснив, чому українським військовим не підвищують зарплатню. Президент заявив, що в країні існують питання щодо державного бюджету. Про це очільник держави розповів на пресконференції, де був присутній «Главком».

«Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей, ми з вами це прекрасно розуміємо. Зрозуміло, що у війську всі дуже важливі. Але збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити. Треба розуміти, що сьогодні ми боремося за $45-50 млрд на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати», – зазначив президент.

«Проте Володимир Зеленський зауважив, що це все є одним бюджетом, звідки й отримують зарплати військові. І суми, які зараз є в бюджеті, який критикують, це з урахуванням, що я знайду, як покрити цей дефіцит у 45-50 мільярдів доларів. Це наявний бюджет ще треба забезпечити. І якщо немає цих $45-50 млрд, то це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету» , – пояснив глава держави. Володимир Зеленський не проти збільшити бюджет, але це створить ще більший дефіцит. «Тому це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів. В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами», – додав Зеленський.

Нагадаємо, як Президент України Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік. 

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків буде спрямовано на фінансування Сил оборони. 

Також повідомлялося, як Команда Міжнародного валютного фонду наразі аналізує повний текст держбюджету України на 2026 рік, але попередньо зазначає, що загалом він узгоджується із зобов’язаннями країни в межах нової програми EFF. 

Теги: ЗСУ бюджет Володимир Зеленський зарплатня

