Ізраїль відреагував на звинувачення Зеленського через викрадене українське зерно

Ростислав Вонс
Гідеон Саар: «Ми відкидаємо «твітер-дипломатію»
фото: Reuters

Глава ізраїльського МЗС закликав українську сторону надати докази крадіжки зерна

Міністр закордонних справ Гідеон Саар відповів на звинувачення президента України Володимира Зеленського через судна із краденим українським зерном. Він закликав надати докази крадіжки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на N12 News.

«Ми відкидаємо «твітер-дипломатію». Ще раз звертаємося до наших українських друзів: якщо у вас є докази крадіжки, надайте їх через загальноприйняті канали», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що судно з українським зерном, яке Росія незаконно вивезла з окупованих територій, прибуло до порту Ізраїлю та готується до розвантаження. За його словами, такі дії є порушенням міжнародного права і не можуть розглядатися як легальний бізнес.

Як відомо, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis з краденою українською пшеницею. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Завдяки цьому росіяни можуть приховати походження зерна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про формування Росією масштабного тіньового флоту, який систематично вивозить мільйони тонн викраденого зерна з тимчасово окупованих українських регіонів. Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив судну Abinsk із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, причетних до прийому російських суден із викраденим українським зерном.

Євродепутатка з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, втратила імунітет
Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки
Каллас закликала країни Південно-Східної Азії не купувати російську нафту
Ізраїль відреагував на звинувачення Зеленського через викрадене українське зерно
Яхта російського олігарха з оточення Путіна пройшла Ормузьку протоку попри блокаду
Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України
