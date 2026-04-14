Президент прибув до Берліна

Після візиту до Німеччини український лідер відвідає Норвегію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Крім того, глава держави візьме участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

У Німеччині український лідер проведе перемовини з канцлером Німеччини, підпише документи. Крім того, лідери країн проведуть брифінг. Також очільник України візьме участь у пленарному засіданні міжурядових консультацій.

Після Німеччини глава держави відвідає Норвегію, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Йонасом Гар Стере. Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину, Норвегію, Нідерланди та Італію.

Нагадаємо, Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки.

Зеленський підкреслив, що Україна перебуває на звʼязку із Саудівською Аравією, Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном.

«Маємо запити щодо взаємодії з Іраком. Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів», – додав президент.

Глава держави повідомив, що доручив секретарю РНБО фіналізувати варіанти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання.

До слова, у Берліні 15 квітня відкриється перший у Європі Центр єдності українців, створений для підтримки громадян за кордоном і сприяння їхньому поверненню в Україну.