Президент прибув до Берліна

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Володимир Зеленський проведе зустріч з Фрідріхом Мерцом
фото: Офіс президента

Після візиту до Німеччини український лідер відвідає Норвегію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Крім того, глава держави візьме участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

У Німеччині український лідер проведе перемовини з канцлером Німеччини, підпише документи. Крім того, лідери країн проведуть брифінг. Також очільник України візьме участь у пленарному засіданні міжурядових консультацій.

Після Німеччини глава держави відвідає Норвегію, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Йонасом Гар Стере. Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину, Норвегію, Нідерланди та Італію.

Нагадаємо, Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки.

Зеленський підкреслив, що Україна перебуває на звʼязку із Саудівською Аравією, Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном.

«Маємо запити щодо взаємодії з Іраком. Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів», – додав президент.

Глава держави повідомив, що доручив секретарю РНБО фіналізувати варіанти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання.

До слова, у Берліні 15 квітня відкриється перший у Європі Центр єдності українців, створений для підтримки громадян за кордоном і сприяння їхньому поверненню в Україну.

