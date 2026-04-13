Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод

Глава держави наголосив, що Україна готова дієво підтримувати тих, хто підтримує її незалежність

Президент: «Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєрова доповів президент України Володимиру Зеленському за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Важливо, що українська військова експертиза визнається, а бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність. Це стосується захисту від ударних та інших типів дронів у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі – український досвід у Чорному морі може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах», – каже український лідер.

Зеленський підкреслив, що Україна перебуває на звʼязку із Саудівською Аравією, Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном.

«Маємо запити щодо взаємодії з Іраком. Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів», – додав президент.

Глава держави повідомив, що доручив секретарю РНБО фіналізувати варіанти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання.

Нагадаємо, Україна конвертує свій унікальний бойовий досвід у стратегічні ресурси. Президент Володимир Зеленський розповів про розбудову нової архітектури безпеки у співпраці з країнами Перської затоки. За словами глави держави, українські фахівці не лише допомагають партнерам захищати небо від іранських дронів, а й отримують натомість критично важливе паливо та засоби захисту для вітчизняної енергетики.

Президент підкреслив, що Україна виходить на рівень довгострокового стратегічного партнерства з ключовими гравцями регіону. Він повідомив про підготовку та реалізацію угод, розрахованих на 10 років.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкрив деталі участі українських військових експертів у зміцненні систем протиповітряної оборони країн Близького Сходу. За словами глави держави, український досвід боротьби з іранськими «шахедами» став ключовим для створення сучасних систем захисту неба в регіоні, а наші перехоплювачі вже пройшли успішне бойове хрещення за межами України.