Смерть Патріарха Філарета, збиття російського Ка-52. Головне за 20 березня 2026

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Дайджест новин 20 березня 2026 року

Після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Також бійці 59-ї окремої штурмової бригади за допомогою FPV-дрона збили російський ударний гелікоптер Ка-52. Крім того, французькі військові захопили танкер, пов’язаний із російським тіньовим флотом.

«Главком» склав добірку головних подій 20 березня:

Смерть Патріарха Філарета

фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня.

Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня. Вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття.

Київ представив план стійкості

На засіданні координаційного центру київська влада представила план стійкості, який передбачає підготовку критичної інфраструктури до зими. Документом передбачається захистити 57 об'єктів критичної інфраструктури. Та встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об'єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року.

Ключовим пріоритетом плану стійкості Києва має стати розвиток розподіленого теплопостачання. Загальний бюджет плану стійкості Києва – 61,6 млрд грн. З них власні кошти міста становлять 10,6 млрд грн. Так, потреба в додатковому фінансуванні – 51 млрд грн.

Збиття російського Ка-52

фото 2

Бійці батальйону «Хижаки висот» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка за допомогою FPV-дрона збили російський ударний гелікоптер Ка-52. У результаті аварійної посадки екіпаж вертольота намагався врятуватися, однак був своєчасно виявлений і ліквідований пілотами першого батальйону 414-ї бригади «Птахи Мадяра».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» ІІ ступеня операторів 59-ї бригади Сил безпілотних систем.

Зеленський назвав теми переговорів у США

фото 3
фото: Офіс президента

У суботу, 21 березня, українська делегація проводитиме перемовини з американською стороною. Зустріч буде двосторонньою, переговори пройдуть без участі російської сторони.

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що під час переговорів йтиметься про підготовку до тристоронньої зустрічі. Глава держави наголосив, що Україна хоче чітких дат. «Всі розуміють, що війна на Близькому Сході впливає на перенесення цієї дати. Вже не вперше переноситься тристороння зустріч, хочеться більше конкретики», – каже він.

Президент наголосив, що діалог з американською стороною потрібно продовжувати в тісному форматі. Зеленський підкреслив, що послаблення тиску на Росію, зокрема зняття санкцій, є небезпечним для нашої країни.

Франція захопила танкер РФ у Середземному морі

фото 4
фото: Еммануель Макрон

Французькі військові захопили танкер, пов’язаний із російським тіньовим флотом, у Середземному морі. Операцію було проведено у західній частині Середземного моря.

Французькі війська піднялися на борт нафтового танкера Deyna, який може бути пов’язаний із російською схемою обходу санкцій. Судно йшло з порту Мурманськ під прапором Мозамбіку. Водночас французька сторона запідозрила, що танкер використовував фальшивий прапор.

Інші важливі новини

  • Помер популярний американський актор Чак Норріс
  • Бюро економічної безпеки викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику за весь час роботи.
  • У Києві житлові багатоповерхівки будуть обладнані засобами резервного живлення.

