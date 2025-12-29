Головна Країна Політика
Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову: про що домовилися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову: про що домовилися
Зеленський, Умєров та Віткофф обговорили наступні кроки після переговорів
фото з відкритих джерел

Умєров: Узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки

Секретар РНБО Рустем Умєров провів розмову зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом. До дзвінка приєднався президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram..

«Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався президент України Володимир Зеленський. Ключове – узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах», – наголосив секретар РНБО.

Умєров додав: «Постійно на звʼязку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом. Дякую за конструктивну взаємодію. Дякую, пане президенте Дональде Трампе, за високу інтенсивність роботи американської команди».

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава держави розповів, що він казав Дональду Трампу щодо Путіна.

