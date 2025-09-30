Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС

За словами президента, на атомній електростанції зараз триває найдовший блекаут

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Зеленський та Гутерріш обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який відбувся на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, та резолюцію, яку Україна готує на Генеральну асамблею. Наша країна розраховує, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Україна представить проєкт резолюції вже цього року. Триває робота з країнами, щоб забезпечити підтримку.

Також ішлося про ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Президент наголосив, що зараз там найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Глава держави акцентував, що Україна розраховує на відповідне реагування.

Також політики обговорили ситуацію в Газі та ініціативу президента США Дональда Трампа, спрямовану на встановлення миру. Володимир Зеленський зазначив, що це сильна ініціатива й Україна готова зробити свій внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали.

Нагадаємо, відсутнє зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі. Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) вже назвали ситуацію «глибоко тривожною».

Як повідомлялося, окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення систем безпеки забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій. Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС.