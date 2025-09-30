Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, на атомній електростанції зараз триває найдовший блекаут

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Зеленський та Гутерріш обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який відбувся на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, та резолюцію, яку Україна готує на Генеральну асамблею. Наша країна розраховує, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Україна представить проєкт резолюції вже цього року. Триває робота з країнами, щоб забезпечити підтримку.

Також ішлося про ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Президент наголосив, що зараз там найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Глава держави акцентував, що Україна розраховує на відповідне реагування.

Також політики обговорили ситуацію в Газі та ініціативу президента США Дональда Трампа, спрямовану на встановлення миру. Володимир Зеленський зазначив, що це сильна ініціатива й Україна готова зробити свій внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали.

Нагадаємо, відсутнє зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі. Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) вже назвали ситуацію «глибоко тривожною».

Як повідомлялося, окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення систем безпеки забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій. Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС.

Читайте також:

Теги: Запорізька АЕС Антоніу Гутерріш Володимир Зеленський блекаут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами
Зеленський назвав фактор, який може змінити владу в Росії
27 вересня, 18:49
Обіцяний раніше Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони Patriot вже цілий місяць задіяний в Україні для посилення сил ППО
Зеленський: В Україні вже місяць працює Patriot з Ізраїлю
27 вересня, 17:19
Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку
Зеленський анонсував напружений тиждень дипломатії для України
21 вересня, 21:51
Трамп розповів, що Зеленський та Путін «так сильно ненавидять один одного, що не можуть дихати»
Трамп пояснив, що заважає провести переговори між Зеленським та Путіним
15 вересня, 04:24
Зеленський зазначив, що наступний тиждень теж має бути «доволі активним», зокрема йде підготовка до формату «Рамштайн»
Зеленський назвав гарантії, які готові надати Україні 26 країн
6 вересня, 21:58
Словаччина готова працювати з Україною у форматі «коаліції укриттів»
Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України
5 вересня, 18:40
Візит Зеленського до Франції, масштабний військовий парад у Китаї. Головне за 3 вересня
Візит Зеленського до Франції, масштабний військовий парад у Китаї. Головне за 3 вересня
3 вересня, 21:07
За словами президента, Москва відверто зневажає все, що світ робить заради припинення війни
Україна відповідатиме на російські атаки асиметрично – Зеленський
2 вересня, 20:50
Настав час для тих, хто несе відповідальність, відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів, сказав Папа
Папа Римський звернувся до світу через війну в Україні
31 серпня, 20:49

Політика

Один з генераторів, які забезпечують живлення Запорізької АЕС, вийшов з ладу – Зеленський
Один з генераторів, які забезпечують живлення Запорізької АЕС, вийшов з ладу – Зеленський
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
Зеленський провів нараду щодо санкційної політики
Зеленський провів нараду щодо санкційної політики
Український посол пояснив, чим Україна та Ізраїль можуть допомогти одна одному під час війни
Український посол пояснив, чим Україна та Ізраїль можуть допомогти одна одному під час війни
Tomahawk можуть змінити динаміку війни в Україні – США
Tomahawk можуть змінити динаміку війни в Україні – США
Україна завершила процес скринінгу законодавства на шляху до вступу в ЄС
Україна завершила процес скринінгу законодавства на шляху до вступу в ЄС

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua