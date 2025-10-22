Головна Країна Політика
Зеленський відвідає Швецію: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський відвідає Швецію: названо дату
Після переговорів Зеленський і Крістерссон проведуть спільну пресконференцію
Глава держави обговорить зі шведськими урядовцями посилення України

Президент Володимир Зеленський приїде у Швецію сьогодні, 22 жовтня. Там він зустрінеться із прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт шведського уряду.

Під час зустрічі лідери обговорять війну Росії проти України та двостороннє співробітництво у сфері оборони між Швецією та Україною. На зустрічі також будуть присутні міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон.

Після зустріч Крістерссон і Зеленський проведуть спільну пресконференцію, щоб зробити оголошення в галузі оборонного експорту.

Нагадаємо, Україна та Швеція уклали угоду про спільне виробництво оборонної продукції. Між оборонними відомствами двох країн підписано лист про наміри, який має на меті створити умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості. Документ передбачає сталість та взаємність співпраці, а також обмін технологіями й досвідом для посилення оборонно-промислових комплексів обох держав.

До слова, авіаційна коаліція попросила Швецію тимчасово не передавати Україні багатоцільові винищувачі Gripen, щоб уникнути ускладнень у навчанні та обслуговуванні кількох типів літаків одночасно.

Теги: Володимир Зеленський Швеція переговори

