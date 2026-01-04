Зеленський розповів про співбесіди з майбутніми очільниками п’яти областей

Прізвища нових очільників президент пообіцяв озвучити по завершенню формальних процедур із підготовки призначень

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже провів співбесіди з кандидатами на посади п'яти обласних військових адміністрацій. Найближчим часом будуть зроблені відповідні призначення. Про це повідомляє «Главом» із посиланням на главу держави.

Зеленський зазначив, що 4 січня він провів співбесіди з кандидатами на посади голів ОВА у п'яти областях України.

«Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область. Дякую керівникам, які працювали на відповідних посадах. Прізвища нових очільників – по завершенню формальних процедур із підготовки призначень», – повідомив президент.

За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування, стійкості громад загалом та можливостей регіонів допомагати громадянам та захищати їхні життя.

«Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України», – додав президент.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про проведення консультацій щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.

Напередодні Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також президент очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Крім того, Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України.

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.