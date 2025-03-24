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Суперечка у Білому домі. Зеленський пояснив свої емоції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Суперечка у Білому домі. Зеленський пояснив свої емоції
Президент зазначив, що українці «дуже емоційні, і коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наші люди повстають і об’єднуються»
фото: Jim LoScalzo—Pool/dpa/Alamy

«У тій розмові (з Трампом у Білому домі - «Главком») я захищав гідність України»

Президент Володимир Зеленський вважає, що захищав гідність України під час суперечки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі наприкінці лютого. Як передає «Главком», про це Зеленський розповів у розмові з американським журналом Time.

«У тій розмові (з Трампом у Білому домі - «Главком») я захищав гідність України», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що саме через відчуття гідності українці почали захищатися з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність. Ми не вважаємо себе якоюсь наддержавою», – зазначив глава держави.

Президент продовжив, що українці «дуже емоційні, і коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наші люди повстають і об’єднуються».

Журнал зазначає, що українці сподівалися побачити в Овальному кабінеті у Білому домі наприкінці лютого доказ того, що Сполучені Штати залишаються їхнім союзником.

«Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками або не займаємо позицію союзників», – підсумував Зеленський.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.

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Теги: Володимир Зеленський США

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