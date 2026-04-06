Турецьке судно прорвалося через Ормузьку протоку

Анкара тримає під контролем флот на тлі ризику блокади ключового нафтового маршруту

Судно Ocean Thunder, що належить турецькій компанії, успішно залишило Перську затоку, пройшовши Ормузьку протоку без інцидентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецього мовника Anadolu.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу каже, що турецька влада постійно відстежує ситуацію в регіоні, зокрема рух суден, що належать Туреччині, а також місцеперебування турецьких моряків.

«З урахуванням цього проходу кількість суден, що належать Туреччині, в районі Ормузької протоки зменшилася до 12, а кількість суден, що очікують на вихід, скоротилася до восьми», – зазначив політик.

Міністр додав, що його відомство разом із Міністерством закордонних справ та іншими структурами продовжує працювати над забезпеченням безпечного проходу для решти суден, які перебувають у зоні ризику.

Турецька сторона наголошує, що ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою, тому контроль за рухом флоту здійснюється у режимі реального часу.

Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування нафти з Перської затоки, і будь-які загрози її блокування мають глобальні економічні наслідки. Раніше повідомлялося, що окремі судна вже відновлюють проходження цією ділянкою після загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. Країна отримала рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій.

Водночас у Тегерані висловили сумніви щодо готовності Сполучених Штатів до повноцінного припинення вогню. Іранська сторона переконана, що Вашингтон не налаштований на довгострокову деескалацію конфлікту.