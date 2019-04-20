Президент запевняє, що жодного конфлікту з урядом «немає і не було»
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За слова Порошенко, «якби пішло би зіткнення, то точно жодну реформу провести не вдалося б»
Чинний президент України Петро Порошенко стверджує, що під час його каденції між президентом і урядом не було жодного конфлікту.
Про це він сказав під час національних дебатів на Суспільному телебаченні.
«Я хочу наголосити, що в нас немає і не було жодного конфлікту. Я дякую уряду, я дякую парламенту, я дякую коаліції, що внаслідок важкої роботи, дуже непростої, але абсолютну більшість реформ нам вдалося провести при об'єднанні зусиль уряду, парламенту і президента», - сказав він.
«Я наголошую, що якби пішло би зіткнення, то точно жодну реформу провести не вдалося б», - додав Порошенко.
Нагадаємо, 19 квітня на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.
Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.
До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».
Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео.
Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.