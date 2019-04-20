Президент запевняє, що жодного конфлікту з урядом «немає і не було»



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Президент України Петро Порошенко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За слова Порошенко, «якби пішло би зіткнення, то точно жодну реформу провести не вдалося б»

Чинний президент України Петро Порошенко стверджує, що під час його каденції між президентом і урядом не було жодного конфлікту.

Про це він сказав під час національних дебатів на Суспільному телебаченні.

«Я хочу наголосити, що в нас немає і не було жодного конфлікту. Я дякую уряду, я дякую парламенту, я дякую коаліції, що внаслідок важкої роботи, дуже непростої, але абсолютну більшість реформ нам вдалося провести при об'єднанні зусиль уряду, парламенту і президента», - сказав він.

«Я наголошую, що якби пішло би зіткнення, то точно жодну реформу провести не вдалося б», - додав Порошенко.

Нагадаємо, 19 квітня на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.