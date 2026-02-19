Президент зробив заяву про втрати росіян

Зеленський зауважив, що на полі бою немає успішних кроків окупантів

Президент про окупантів: Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі

Росія щомісяця втрачає 30-35 тис. військових вбитими і важко пораненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Росіяни намагалися продати своїй аудиторії «успішні кроки», але не змогли. Навіть їхня аудиторія – націоналістична, радикалізована частина російського суспільства – не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Зараз Росія втрачає 30 000-35 000 військових на місяць загиблими або тяжкопораненими. Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають».

Зауважимо, що загальні втрати російських окупантів у січні становили 31,7 тис. осіб. Це на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період.

Сирський наголосив, що минулого місяця Збройні сили України стабілізовували обстановку на фронті, зупиняли противника та ефективно знищували його особовий склад та техніку. «Загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати», – написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, у якому окреслив позицію України щодо переговорів, територіальних питань, виборів та відносин зі США. «Главком» зібрав ключові заяви президента.