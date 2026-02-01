Головна Країна Політика
Зеленський назвав дати наступних тристоронніх зустрічей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: Україна готова до предметної розмови

Після доповіді переговорної групи президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив дати наступного раунду тристоронніх зустрічей між Україною, США та Росією. Переговори відбудуться 4 та 5 лютого 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!», – зазначив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей. За словами Зеленського, протягом дня йому доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони України  Рустем Умєров. Президент наголосив, що українська сторона готова працювати в усіх робочих форматах, аби переговорний процес мав практичний результат.

Як повідомлялось, Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України. 

До слова, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що 31 січня мав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі і назвав її «продуктивною та конструктивною».

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. 

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

