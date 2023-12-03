«Причина проста». Стефанчук роз'яснив, чому Порошенка не пустили за кордон

Ради перейшла до більш ретельного розгляду заяв на відрядження чиновників за межі України

Керівництво парламенту схвалює не всі запити на відрядження народних депутатів на кордон. Однією з причин є те, нардепи вказують абстрактні причини для виїзду. Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.

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«На жаль, окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки. І це породило навіть певний жанр – «заяви народних депутатів на відрядження», – написав очільник парламенту.

За його словами, деякі нардепи зазначали доволі абстрактні причини для виїзду, як-от «покращення міжпарламентських взаємин» або такі причини, які «не мають нічого спільного з міжпарламентською діяльністю, як-от участь у незрозумілих конференціях, симпозіумах, форумах, «міжпартійних посиденьках». А подекуди, як каже Стефанчук, доходить і до участі у спектаклях чи спортивних заходах.

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«Ще одні (нардепи – «Главком») намагалися завищити кількість днів перебування у відрядженні, збільшуючи їх суттєво у порівнянні із заходом, що мав відбутися. А деякі народні депутати, які сьогодні активно скаржаться на невипуск їх у відрядження, подали мені нещодавно 4-5 послідовних заяв на відрядження за межі України загальною тривалістю майже 20 (!) днів, які мали завершитися приблизно до різдвяних свят», – зазначив спікер.

На його переконання, такий збіг викликає багато запитань. Саме тому керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України.

Ще однією причиною відмов у відрядженнях Стефанчук назвав депутатські «самоволки», коли нардепутат їде у відрядження за межі України, а після нього у визначений відрядженням термін не повертається в Україну, або ж їде самостійно в іншу країну, або ж під час відрядження в одну країну натомість виявляється в іншій державі.

«Результатом таких зловживань стали скандальні «самоволки» на Мальдівах, обіди з власною сім'єю у Лондоні, перебування у Великій Британії на політичних тусовках, коли відрядження було виписано в Естонію…», – зауважив глава парламенту.

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Він додав, що з'явилася ще однак цікава тенденція, коли на такі поїздки за межі України подає заявку разом із нардепом ще 7-8 членів цієї ж фракції, що деякі парлментарі вже називають «передріздвяним партійним тімбілдінгом» у період воєнного стану.

Нагадаємо, що лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

До слова, СБУ пояснила, що Петра Порошенка не випустили за кордон, тому що він мав намір зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Однак пресслужба «Європейської Солідарності» це твердження заперечила.