Пристайко припустив можливість відновлення залізничного сполучення з непідконтрольним Донбасом



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

У 2017 році Україна припинила залізничне сполучення з непідконтрольними територіями Донбасу

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко припустив, що залізничне сполучення з непідконтрольним Донбасом може бути відновлене.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода Слова Савіка Шустера».

За його словами, після відновлення мосту на контрольно-пропускному пункті «Станиця Луганська» «будуть наступні мости, наступні перехідні пункти».

«Можливо відновиться залізничне сполучення, щоб люди могли більш комфортно переїжджати», – зазначив Пристайко.

Як відомо, у 2017 році Україна припинила залізничне сполучення з непідконтрольними територіями Донбасу.

Раніше, 4 жовтня, зведення тимчасового дерев’яного мосту на контрольно-пропускному пункті «Станиця Луганська» завершили.

Нагадаємо, 17 липня в Мінську домовились про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту. Слід зазначити, що роботи з відновлення мосту можуть бути початі тільки після ліквідації фортифікаційних споруд.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що умовами для зняття «економічної блокади» Донбасу є повернення Україні її підприємств, проте в планах влади – заміна наказу про список дозволених до переміщення товарів на список заборонених.