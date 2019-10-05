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    Політика

    Пристайко припустив можливість відновлення залізничного сполучення з непідконтрольним Донбасом

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    <p>Міністр закордонних справ Вадим Пристайко</p> - Пристайко припустив можливість відновлення залізничного сполучення з непідконтрольним Донбасом

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

    У 2017 році Україна припинила залізничне сполучення з непідконтрольними територіями Донбасу

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко припустив, що залізничне сполучення з непідконтрольним Донбасом може бути відновлене.

    Про це він сказав в ефірі програми «Свобода Слова Савіка Шустера».

    За його словами, після відновлення мосту на контрольно-пропускному пункті «Станиця Луганська» «будуть наступні мости, наступні перехідні пункти».

    «Можливо відновиться залізничне сполучення, щоб люди могли більш комфортно переїжджати», – зазначив Пристайко.

    Як відомо, у 2017 році Україна припинила залізничне сполучення з непідконтрольними територіями Донбасу.

    Раніше, 4 жовтня, зведення тимчасового дерев’яного мосту на контрольно-пропускному пункті «Станиця Луганська» завершили.

    Нагадаємо, 17 липня в Мінську домовились про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту. Слід зазначити, що роботи з відновлення мосту можуть бути початі тільки після ліквідації фортифікаційних споруд.

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що умовами для зняття «економічної блокади» Донбасу є повернення Україні її підприємств, проте в планах влади – заміна наказу про список дозволених до переміщення товарів на список заборонених.

    Донбас міністр Україна Вадим Пристайко
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