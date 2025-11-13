Головна Світ Політика
Корупційний скандал в Україні. Головна дипломатка ЄС зробила заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Каллас: Немає місця для корупції, особливо зараз
фото: reuters

Кая Каллас прокоментувала операцію «Мідас»

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що скандал з корупцією в енергетичній сфері в Україні є «надзвичайно прикрим» і Київ повинен серйозно поставитися до нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Вони діють дуже рішуче. Немає місця для корупції, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Я думаю, що дуже важливо, щоб вони дійсно просувалися в цьому напрямку дуже швидко і ставилися до цього дуже серйозно», – сказала Каллас.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик.

Також Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для приватної підприємиці Людмили Зоріної – її взято під варту на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень. Зоріну підозрюють у причетності до схеми розкрадання коштів у компанії «Енергоатом».

До слова, Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

