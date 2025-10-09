Рада підтримала законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
Кіберсили відповідатимуть за кібероборону держави та захист її суверенітету
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про створення Кіберсил Збройних сил України. За це проголосували 255 депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Так, згідно із законопроєктом №12349, Кіберсили будуть окремою структурою у складі ЗСУ та відповідатимуть за кібероборону держави та захист її суверенітету. Законопроєкт також передбачає залучення «кіберрезервістів» – цивільних фахівців, які зможуть тимчасово долучатися до Кіберсил для виконання завдань із кіберзахисту. Водночас їм не обовʼязково потрібно буде отримувати статус військовослужбовців.
Основні завдання Кіберсил:
- захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
- підготовка та ведення військових кібероперацій;
- військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.
Нагадаємо, ще у грудні минулого року група народних депутатів зареєструвала проєкт закону «Про Кіберсили Збройних сил України». Метою проєкту закону є створення військової та технічної організаційної структури у складі Збройних сил України за стандартами НАТО. Вона відповідатиме за кібероборону України, захист суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі. У Кіберсили ЗСУ пропонується набирати фахівців, які у тому числі організовуватимуть «періодичне навчання та злагодженість кіберрезервістів для формування сталого кадрового інтелектуального потенціалу вмотивованих громадян України».
Кіберсили ЗСУ будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача Збройних сил України, а на політичному рівні у сферах національної безпеки і оборони держави, – під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача-президента України.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Повітряних силах ЗСУ формується новий рід військ. Мова про безпілотні системи протиповітряної оборони.
Коментарі — 0